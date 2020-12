Independent Research senkt Ziel für Metro auf 8,40 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

Finanztrends Video zu Metro St



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Metro AG nach Zahlen von 8,80 auf 8,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen.Der Handelskonzern habe für das Schlussquartal gemischt ausgefallene Kennzahlen ausgewiesen, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem sei der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr schwach. Der Experte senkte seine Schätzungen. Die Aktie dürfte aber in Schwächephasen durch weitere Zukäufe des Großaktionärs EPGC gestützt werden./tav/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2020 / 07:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2020 / 10:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.