Independent Research senkt Ziel für Metro auf 36 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für die Metro-Aktie anlässlich der geplanten Whole-Foods-Übernahme durch Amazon von 38 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen.Auch in Deutschland sei ein solches Vorgehen des Online-Händlers denkbar, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Dienstag. Nach der Aufspaltung des Dax-Konzerns könnte Amazon die "neue" Metro übernehmen und damit die Aktie nach oben treiben. Amazons Schritt könne aber auch ein Risiko in Form eines zunehmenden Wettbewerbs darstellen./tav/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.