Independent Research senkt Ziel für Gerry Weber auf 9 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Gerry Weber nach dem Weggang des Finanzchefs David Frink von 11,50 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen.Die Personalentscheidung sei eine Überraschung und habe den Aktienkurs stark belastet, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Operativ müsse die Modekette ein starkes viertes Quartal hinlegen, um die Jahresziele noch zu erreichen. Damit könne es der mit der Personalie ausgelösten Unsicherheit am Markt entgegen wirken./bek/ajx Datum der Analyse: 21.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.