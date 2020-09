Independent Research senkt Ziel für Commerzbank - 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Commerzbank von 4,00 auf 3,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen.Die Entscheidung über die Nachfolge des bisherigen Bankchefs Martin Zielke wertet Analyst Jan Lennertz in einer am Montag vorliegenden Studie grundsätzlich positiv. Kritisch sieht er aber, dass sich der Neuanfang mit Manfred Knof bis zum Beginn des neuen Jahres verzögert. Besonders in der aktuellen Marktsituation sollte die Bank möglichst schnell Änderungen vornehmen./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2020 / 07:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2020 / 11:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.