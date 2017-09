Independent Research senkt Carrefour auf 'Verkaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "Carrefour":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Carrefour nach enttäuschenden Ergebnissen für das erste Halbjahr von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft.Das Kursziel senkte Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Freitag von 23 auf 15,50 Euro. Sie passte ihre Prognosen an den gesenkten Ausblick der Franzosen an. Besonders schwach sei deren Entwicklung auf dem Heimatmarkt./ag/zb Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.