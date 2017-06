Independent Research hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 26 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Analyst Sven Diermeier verwies auf mögliche weitere Kostensenkungen in der Sparte Industrial Solutions und die anstehenden Rüstungsaufträge der Untersparte Marine Systems. Auch in den kommenden Monaten dürfte die Kursentwicklung von den Erfolgsaussichten einer Fusion der Stahlsparte geprägt sein, schrieb er in einer Studie vom Freitag./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.