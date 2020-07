Independent Research hebt Ziel für Puma SE auf 75 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Finanztrends Video zu Puma



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Independent Research hat das Kursziel für Puma SE von 62 auf 75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Die Aktie des Sportartikelherstellers habe seit den Zahlen zum ersten Quartal im positiven Börsenumfeld deutlicher als Konkurrent Adidas zugelegt, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Montag vorliegenden Studie. Zu verdanken dürfte dies unter anderem den Kosten sein, bei denen Puma besser vorankomme als Adidas. Im zweiten Quartal sollte Puma mit Blick auf die Ergebnisentwicklung in der Corona-Pandemie den Tiefpunkt erreicht haben. Die Liquidität dürfte ausreichen, um die aktuell schwierige Lage zu überstehen. Er passte seine Schätzungen an./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2020 / 09:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2020 / 10:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.