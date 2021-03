Independent Research hebt Ziel für Nordex auf 26 Euro - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Nordex nach dem vorgelegten testierten Geschäftsbericht für 2020 von 21 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Ohne die Transaktion mit RWE wäre das Zahlenwerk trotz des hohen Umsatzwachstums ergebnis- und cashflowseitig katastrophal gewesen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die generellen Energietrends seien für Nordex indes positiv. Doch obwohl der Windenergiemarkt in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen sei, sei der Windkraftanlagenhersteller immer noch nicht in der Lage, ein nachhaltiges Gewinnwachstum zu erzielen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2021 / 07:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2021 / 10:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.