Independent Research hebt Ziel für Henkel auf 97 Euro - 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Henkel nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal von 90 auf 97 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen.Der Konsumgüterkonzern habe beim Wachstum aus eigener Kraft insgesamt positiv überrascht, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Segment Beauty Care aber habe sich enttäuschend entwickelt. Die Behebung der ausgeprägten Wachstumsschwäche in diesem Bereich erfordere zusätzliche Investitionen./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2021 / 08:50 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2021 / 11:00 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.