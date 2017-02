Independent Research hebt Ziel für Deutsche Wohnen an - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Deutsche Wohnen nach Eckdaten zum vierten Quartal und einer Kapitalerhöhung von 32 auf 34 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen.Analyst Markus Rießelmann passte in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie seine Prognosen an und berücksichtigte dabei neben der höheren Aktienanzahl auch die stärker als erwartete Portfolioaufwertung./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.