Independent Research hebt Ziel für Ceconomy - 'Halten'

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

Finanztrends Video zu Ceconomy St



mehr >

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Ceconomy von 3,80 auf 4,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen.Da der Elektronikhändler für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr deutlich bessere Zahlen in Aussicht gestellt habe als ursprünglich gedacht, hob Analyst Lars Lusebrink seine Schätzungen an, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Die bessere Entwicklung beruht nach Einschätzung des Experten auf einem veränderten Kundenverhalten weg von Ausgaben etwa für Reisen hin zu Entertainment und Haushaltsausstattung./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2020 / 07:50 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2020 / 08:50 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.