Independent Research hebt Fielmann auf 'Kaufen' - Ziel 76 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Fielmann von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 68 auf 76 Euro angehoben.Mit dem Einstieg in Spanien setze die Optikerkette ihre Strategie weiterhin konsequent um, schrieb Analyst Lars Lusebrink in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Finanzierung des Kaufs der spanischen Optikerkette OAU sei unproblematisch./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2021 / 08:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2021 / 10:10 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.