Independent Research erhöht Commerzbank-Ziel - Aber 'Verkaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Commerzbank nach Übernahmegerüchten von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben.Die Einstufung ließ Analyst Markus Rießelmann in einer Studie vom Freitag aber auf "Verkaufen". Gegen einen Vorstoß von Unicredit spreche, dass beide Banken in der Restrukturierung stecken. Zudem bietet die stark fragmentierte Bankenlandschaft in Deutschland aus seiner Sicht wenig strategischen Mehrwert für die Italiener und auch für BNP Paribas. Rießelmann hob seine Ergebnisschätzung für 2018 etwas an, hält die Bewertung aber für ambitioniert./ag/ajx Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.