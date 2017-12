Independent Research belässt Morphosys auf 'Kaufen'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Morphosys nach einer Prognoseerhöhung auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen.Das Biotech-Unternehmen hatte den Umsatzausblick nach einer Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung des Antikörpers MOR202 in Asien angehoben. Analyst Bernhard Weininger reduzierte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Verlustprognose für 2017 etwas./mis/das Datum der Analyse: 01.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.