Independent Research belässt BMW auf 'Halten' - Ziel 92 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat BMW auf "Halten" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen.Dass der Autobauer temporär mehr in Forschung und Entwicklung investiere als eigentlich geplant, sei im Sinne der Zukunftsfähigkeit der Münchener vertretbar, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.