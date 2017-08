Independent Research belässt Adidas auf 'Halten' - Ziel 208 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen.Erfreulich ausgefallen sei vor allem die Wachstumsdynamik in China und Nordamerika, die auch in den kommenden Quartalen anhalten dürfte, schrieb Analystin Laura Cherdron in einer Studie vom Freitag. Kritisch sehe sie jedoch die schwache Entwicklung bei der Tochter Reebok. Für die Adidas-Aktie seien auf dem aktuellen Bewertungsniveau keine deutlichen Kaufimpulse zu erwarten./she/mis Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.