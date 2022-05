InTiCa Systems: Wachstumstreiber intakt

Das Umfeld für InTiCa Systems ist nach Einschätzung von SMC-Research im laufenden Jahr herausfordernd. SMC-Analyst Holger Steffen geht aber davon aus, dass sich das Unternehmen gut behaupten kann, und rechnet bei einer Entspannung der Rahmenbedingungen mit starkem Wachstum und einer Margenverbesserung.

InTiCa bewege sich laut SMC-Research aktuell in einem Spannungsfeld zwischen einer immer noch sehr soliden Geschäftsentwicklung im ersten Quartal mit einem komfortablen Auftragsbestand, zunehmend herausfordernden Rahmenbedingungen (insbesondere in der Automobilindustrie) und intakten mittelfristigen Wachstumstreibern. Das Management lege deswegen Wert auf ein striktes Kostenmanagement, erhöhe aber zugleich auch die Investitionen in die Fertigung neuer Produkte, u.a. im Bereich E-Solutions. Das dokumentiere das Vertrauen in das künftige Wachstumspotenzial.

Hier sehen die Analysten auch den Haupttreiber für einen deutlich höheren Aktienkurs. Sie stufen die aktuellen Herausforderungen als lösbar ein und erwarten nach einer Entspannung der Rahmenbedingungen ein deutliches Wachstum mit weiteren Margenverbesserungen. Daraus leiten sie ein unverändertes Kursziel von 20,00 Euro ab und bekräftigen ihr Urteil „Buy“.

