InTiCa Systems: Wachstumskurs nur kurz unterbrochen

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat InTiCa Systems wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie im zweiten Quartal einen starken Umsatzrückgang hinnehmen müssen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht aber aussichtsreiche Perspektiven für die Zeit nach der Krise.

Die negativen Folgen der Corona-Pandemie haben den dynamischen Wachstumskurs von InTiCa Systems gemäß SMC-Research abrupt unterbrochen. Nachdem das Unternehmen noch im ersten Quartal dieses Jahres ein Erlöswachstum von 34 Prozent und eine EBIT-Marge von 3,0 Prozent erzielt habe, sei es zwischen April und Juni mit einem Umsatzeinbruch um 30 Prozent in die Verlustzone gerutscht, wobei der operative Fehlbetrag dank zahlreicher Anpassungsmaßnahmen auf -1,0 Mio. Euro habe begrenzt werden können.

Nachdem die zwischenzeitlichen Werksschließungen in der Automobilindustrie beendet worden seien, dürfte der Tiefpunkt aus Sicht der Analysten damit bereits durchschritten worden sein. Allerdings werde das dritte Quartal von InTiCa noch durch Produktionsausfälle belastet, die aus einem Coronaausbruch in der Belegschaft am Hauptwerk in Tschechien und den infolgedessen angeordneten Quarantänemaßnahmen resultieren würden.

Dennoch gehe SMC-Research davon aus, dass InTiCa schnell wieder zu hohen Wachstumsraten zurückfinde. Mit seinen Produkten im Bereich E-Solutions, und aktuell insbesondere mit den Lösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge, stoße die Gesellschaft auf eine hohe Nachfrage. Auch für die nächsten Jahre biete der adressierte Markt noch ein großes Potenzial.

Das Researchhaus habe das in dem Bewertungsmodell abgebildet und ein Kursziel von 8,80 Euro ermittelt, das deutlich über dem aktuellen Kurs liege. Demzufolge stufe SMC-Research die Aktie weiterhin mit „Speculative Buy“ ein, wobei die spekulative Komponente aus der hohen Unsicherheit resultiere, die aus den aktuellen Branchenturbulenzen in der Automobilindustrie resultiere.

Da der gebotene Preis der angekündigten Übernahmeofferte eines InTiCa-Großaktionärs mit 6,00 Euro je Aktie deutlich unter dem ermittelten fairen Wert liege, empfehlen die Analysten, dieses Angebot nicht anzunehmen.

