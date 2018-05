InTiCa Systems: Wachstumsbeschleunigung im Jahresverlauf

InTiCa Systems habe einer Analyse von SMC-Research zufolge die vorläufigen Zahlen für 2017 mit einem Umsatzwachstum von 11,5 Prozent bestätigt und für das erste Quartal ein Wachstum von 7 Prozent vermeldet. SMC-Analyst Holger Steffen geht davon aus, dass es im Jahresverlauf zu einer Wachstumsbeschleunigung und Margenverbesserung kommen wird.

Mit der Vorlage des Abschlusses für 2017 habe InTiCa gemäß SMC-Research die zuvor veröffentlichten vorläufigen Zahlen – ein Umsatz von 50,1 Mio. Euro (+11,5 Prozent) und ein EBIT von 1,5 Mio. Euro (+41,3 Prozent) – bestätigt. Für die laufende Finanzperiode erwarte das Management nun einen Umsatz von 53 bis 56 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge von 3 bis 3,5 Prozent. Die Sparte Automobiltechnologie übernehme mit einem Planwert von 45 bis 47 Mio. Euro (2017: 38,1 Mio. Euro) wieder die Rolle des Wachstumstreibers, während sich das Geschäft im Bereich Industrieelektronik nach einem Peak im letzten Jahr (11,9 Mio. Euro) mit 8 bis 9 Mio. Euro normalisieren könnte.

Basis des angestrebten Konzernwachstums sei der hohe Auftragsbestand, der per Ende März mit 59,8 Mio. Euro um etwa ein Viertel über dem Vorjahreswert gelegen habe. Im ersten Quartal habe der Umsatz nach vorläufigen Zahlen bereits um 7 Prozent auf 13,2 Mio. Euro gesteigert werden können, EBITDA und EBIT liegen mit 1,4 bzw. 0,4 Mio. Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Recht angespannt seien inzwischen der Arbeits- und Rohstoffmarkt, beide stellen InTiCa nach Aussage von SMC-Research angesichts des geplanten Wachstums vor anspruchsvolle Aufgaben.

Trotzdem sei das Management zuversichtlich, auch wenn die neuen Aufträge, insbesondere für Hybrid- und Elektrofahrzeuge, noch Investitionen in die Fertigungskapazitäten erfordern. Im laufenden Jahr liege der Fokus außerdem auf dem neuen Standort in Mexiko, wo die Produktion u.a. mit dem Start einer zweiten großen Serienfertigung im zweiten Halbjahr weiter hochgefahren und dann auch der Sprung in die Gewinnzone geschafft werden solle. Gerade deswegen erwarte SMC-Research eine Wachstumsbeschleunigung und Margenverbesserung im Jahresverlauf und bestätige im Kern die Schätzungen (Umsatz 54,9 Mio. Euro, EBIT 1,8 Mio. Euro), das Kursziel 9,60 Euro und das Urteil „Buy“.

