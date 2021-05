InTiCa Systems: Q1 sehr stark ausgefallen

Nach Darstellung von SMC-Research ist das erste Quartal 2021 der InTiCa Systems AG sehr stark ausgefallen. SMC-Analyst Holger Steffen hat seine Schätzungen angehoben und stuft die Aktie nach einer sehr positiven Kursentwicklung aktuell als fair bewertet ein.

Mit einem Umsatzwachstum von 57,5 Prozent auf 28,8 Mio. Euro sei das erste Quartal 2021 von InTiCa Systems laut SMC-Research sehr stark ausgefallen, was sich auch in einer Verbesserung der EBIT-Marge von 3,0 auf 4,7 Prozent niedergeschlagen habe. Auch wenn das Quartal teilweise von Nachholeffekten aus 2020 geprägt worden sei und sich die Entwicklung so in den nächsten Quartalen nicht fortsetzen werde, sei das Management optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf und rechne für das Gesamtjahr mit einem Umsatzwachstum um 20 bis 40 Prozent sowie mit einer Verbesserung der EBIT-Marge von 1,0 Prozent in 2020 auf 3,5 bis 4,5 Prozent.

In den letzten Wochen habe sich die Pandemielage in Deutschland und dem übrigen Europa vielerorts entspannt, was für zusätzlichen Rückenwind sorgen dürfte. SMC-Research hat daher seine Schätzungen angehoben und die Analysten rechnen nun für dieses Jahr mit einem Umsatz von 95 Mio. Euro (+34 Prozent) und einer EBIT-Marge von 4,0 Prozent. Mit diesen Modellanpassungen sei ihr Kursziel von 16,60 auf 22,20 Euro gestiegen.

Nach der sehr positiven Entwicklung der Aktie sehen die Analysten InTiCa damit aktuell als fair bewertet an. Im Einklang mit ihrem Bewertungsschema stufen sie die Aktie damit von „Buy“ auf „Hold“ zurück. Die Analysten sehen allerdings gute Chancen, dass InTiCa ihre konservativen mittelfristigen Wachstumsannahmen (CAGRe 2021 bis 2028: 8,3 Prozent) in den nächsten Jahren deutlich übertreffen könnte, warten vor einer Anhebung der Schätzungen aber zunächst weitere Zahlen zur Wachstumsdynamik ab.

