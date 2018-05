IT Competence Group SE: Attraktives Turnaround-Profil

SMC-Research hat die Coverage der IT Competence Group SE aufgenommen und die Aktie zum Start mit dem Kursziel von 6,90 Euro und dem Votum „Buy“ versehen. Die aktuelle Börsenbewertung des Unternehmens werde nach Einschätzung des SMC-Analysten Dr. Adam Jakubowski von der Enttäuschung über die letztjährige Entwicklung determiniert, während gleichzeitig die Chancen auf eine erfolgreiche Rückkehr auf einen profitablen Wachstumspfad im Kurs noch nicht enthalten seien.

Als IT-Dienstleister habe die IT Competence Group in diesem Jahrzehnt ein beachtliches Wachstum erzielt und den Umsatz in der Spitze fast verdreifacht. Allerdings habe es das Unternehmen nicht geschafft, dieses – zu einem großen Teil auch akquisitionsgetriebene – Umsatzwachstum in eine adäquate Ergebnisentwicklung umzumünzen und nachhaltig zufriedenstellende Margen zu erwirtschaften.

Mit dem Fehlschlag einer Expansionsinitiative im letzten Jahr habe die Gesellschaft sogar einen deutlich rückläufigen Umsatz und ein negatives Ergebnis hinnehmen müssen, die sie zum Anlass genommen habe, die Positionierung und die Strategie neu zu justieren und die Kostenbasis zu reduzieren.

Nachdem diese Anpassungen bereits im zweiten Halbjahr 2017 in einem leicht positiven EBITDA gemündet seien, solle dieses Jahr die Rückkehr auf den Wachstumspfad und in die schwarzen Zahlen gelingen. Strategisch konzentriere sich die IT Competence Group nun noch stärker auf den Ausbau des verlässlichen und besser skalierbaren Geschäfts mit Managed Services. Damit solle nicht zuletzt das Potenzial der attraktiven Kundenbasis stärker ausgeschöpft werden.

Im Rahmen der Wertermittlung habe SMC-Research unterstellt, dass die diesjährigen Ziele erreicht werden können und dass die IT Competence Group anschließend auf einen moderaten Wachstumspfad einschwenken und ihre Margen im Zeitablauf schrittweise verbessern könne. Der daraus resultierende faire Wert signalisiere in Relation zu der von vergangenen Enttäuschungen geprägten Börsenbewertung ein hohes Kurspotenzial, weswegen SMC-Research zum Start der Coverage das Urteil „Buy“ mit dem Kursziel von 6,90 Euro vergibt.

