IT Competence Group: Hohe Gewinndynamik sorgt für hohes Kurspotenzial

SMC-Research hat nach der Vorlage der Neunmonatszahlen durch die IT Competence Group SE die Gewinnschätzungen für dieses Jahr erneut angehoben und erwartet auf für die Folgejahre eine Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. Auf dieser Basis traut der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski der Aktie der IT Competence Group hohes Kurspotenzial zu.

Die IT Competence Group SE habe in den ersten neun Monaten ein Umsatzwachstum um 10,6 Prozent auf 17,3 Mio. Euro und eine EBITDA-Verbesserung um 1,7 Mio. Euro auf 0,9 Mio. Euro erzielt. Dank der verbesserten Rohmarge und der anhaltenden Kostendisziplin sei das EBITDA somit absolut sogar stärker erhöht worden als der Umsatz, womit laut SMC-Research selbst die Ende Juli auf 0,7 bis 1,0 Mio. Euro erhöhte EBITDA-Prognose nun zu vorsichtig anmute. Dementsprechend solle diese Zielspanne nun „mindestens am oberen Ende“ erreicht und bei einem positiven Verlauf des Jahresendgeschäfts übertroffen werden.

SMC-Research geht davon aus, dass die IT Competence Group beim Ergebnis die Zielspanne übertreffen werde und kalkuliert jetzt bei einem Umsatz von 24,0 Mio. Euro mit einem EBITDA von 1,2 Mio. Euro und einem Nettogewinn von 35 Cent je Aktie. Da sich die Anpassungen nach Darstellung der Analysten teilweise auch auf die Folgejahre erhöhend ausgewirkt haben, resultiere hieraus ein neues Kursziel von 8,00 Euro, gleichbedeutend mit einem hohen Kurspotenzial von über 50 Prozent. Auf dieser Grundlage bestätigt SMC-Research das Votum „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.18, 11:06 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 06.11.18 um 10:35 Uhr fertiggestellt und am 06.11.18 um 10:50 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-06-SMC-Comment-ITCG_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.