IGP Advantag: Hohe Wertschöpfung in Zahlen noch nicht sichtbar

Nach Darstellung von SMC-Research seien die vorläufigen Zahlen der IGP Advantag AG ergebnisseitig unter den Erwartungen ausgefallen. Dies sei laut SMC-Analyst Adam Jakubowski aber lediglich auf die verzögerte Umsatzwirksamkeit von ansonsten plangemäß verlaufenden Projekten zurückzuführen, weswegen der Analyst seine positive Einschätzung bestätigt.

Die vorläufigen Zahlen, die IGP Advantag für 2021 vorgelegt habe, wirkten laut SMC-Research auf den ersten Blick enttäuschend, weil das EBITDA deutlich gesunken und das EBIT sogar ins Minus gerutscht sei. Beides sei unerwartet gewesen, die Analysten haben für beide Kennzahlen mit einem klaren Anstieg gerechnet gehabt, auch das Unternehmen selbst sei zuvor vom Gewinnwachstum ausgegangen. Ursächlich für diese Zielverfehlung seien nach Aussage des Unternehmens aber keine tiefgehenden Probleme mit den laufenden Projekten gewesen, sondern schlicht Corona-bedingte Verzögerungen bei den Endabnahmen bzw. bei der Erteilung von Baugenehmigungen, die für die Umsatzwirksamkeit der jeweiligen Projektfortschritte erforderlich seien. Da diese nicht rechtzeitig erreicht worden seien, habe man auch die entsprechenden Gewinnbeiträge nicht realisiert können.

Solche Verzögerungen seien im Projektgeschäft, in dem der Umsatz gerade bei einer stichtagsbezogenen Betrachtung von der Erreichung weniger Meilensteine abhänge, nicht unüblich. Für die Wertermittlung der Analysten, die auf der Cashflow-Entwicklung eines langen Zeitraums basiere, sei der Effekt aber nachrangig. Vielmehr sei für die Analysten entscheidend, dass sich die bearbeiteten Projekte operativ plangemäß entwickeln und dass die Nachfrage einen ausreichenden Nachschub an weiteren Aufträgen erwarten lasse. Das sei in diesem Fall nach Aussage des Unternehmens gegeben.

Die Analysten haben deswegen ihre Schätzungen in ihrer Grundstruktur unverändert gelassen und unterstellen weiterhin im Trend ein deutliches Umsatz- und vor allem Ergebniswachstum. Aus Vorsicht haben sie aber dennoch stärkere Verzögerungen eingepflegt und den angenommenen Wachstumskurs im Kerngeschäft etwas gedämpft, so dass sich das Kursziel auf 3,60 Euro ermäßigt habe. Damit sehen die Analysten für die Aktie von IGP Advantag aber immer noch ein sehr hohes Kurspotenzial und bestätigen daher ihr bisheriges Urteil „Buy“.

