IGP Advantag: Attraktive Mischung aus Chancen und Stabilität

Die Analysten von SMC-Research haben die Coverage der IGP Advantag AG aufgenommen und für die Aktie ein Aufwärtspotenzial bis 2,80 Euro ermittelt. Nach Darstellung des SMC-Analysten Adam Jakubowski biete das Unternehmen die attraktive Kombination aus einem etablierten und erfolgreichen Kerngeschäft und vielversprechenden Wachstumsoptionen, die laut SMC-Research im aktuellen Börsenkurs nicht adäquat abgebildet seien.

Auch wenn es sich bei IGP Advantag um einen in der aktuellen Form noch sehr jungen Konzern handele, sei das Unternehmen in seinem Kerngeschäft, der Erbringung von baunahen Dienstleistungen, seit Jahrzehnten etabliert und erfolgreich. In den letzten Jahren habe IGP dort kräftiges Wachstum und zweistellige EBIT-Margen erreicht. In der neuen Form eines börsennotierten Konzerns solle diese Erfolgsgeschichte fortgeschrieben werden, wobei IGP mit den thematischen Schwerpunkten bei Gesundheits- und Bildungsimmobilien sowie mit der eigenen Expertise hinsichtlich der Energieeffizienz von Gebäuden punkten wolle.

Eine zentrale strategische Stoßrichtung liege zudem in der Entwicklung von eigenen Immobilienprojekten und damit in einer teilweisen Abkehr von der ausschließlichen Fokussierung auf Dienstleistungen. Um diese strategische Erweiterung, mit der zusätzliches Margenpotenzial geschaffen und die Auslastung der Dienstleistungssparte verstetigt werden solle, zu forcieren, plane IGP Akquisitionen entsprechender Grundstücke bzw. Objektgesellschaften. Großes Potenzial verspreche laut SMC-Research auch das Geschäft mit der BIM-Software, die nach einer mehrjährigen Entwicklung und dem erfolgreichen Einsatz in zahlreichen eigenen Projekten seit diesem Jahr auch extern vertrieben werde. Im Erfolgsfall könnte hieraus nach Einschätzung der Analysten ein breiter Strom an wiederkehrenden hochmargigen Einnahmen entstehen.

SMC-Research bezeichnet diese Pläne als erfolgsversprechend und traut dem Unternehmen zu, auch im Kerngeschäft weiter dem Aufwärtstrend zu folgen. Das gelte ungeachtet der möglichen Abkühlung der Baukonjunktur infolge der Corona-Krise, weil man davon ausgehe, dass sich die Schwerpunktlegung auf den weniger konjunktursensiblen öffentlichen Bau diesbezüglich positiv auswirken sollte. Auch verfüge das Unternehmen derzeit über einen ausreichenden Auftragsbestand.

Die Abbildung dieser positiven Erwartungen in dem Bewertungsmodell resultiere in einem fairen Wert von 2,80 Euro je Aktie, wobei darin die Effekte des geplanten Einstiegs in die eigene Projektentwicklung noch nicht enthalten seien. Auf der anderen Seite sehen die Analysten ihre Schätzungen mit einer erhöhten Unsicherheit behaftet, was teils struktureller Natur (projektabhängiges Kerngeschäft), vor allem aber der erst kürzlich geschaffenen aktuellen Konzernstruktur geschuldet sei. Darüber hinaus befinde sich das Softwaregeschäft, dem SMC-Research in den Schätzungen eine vergleichsweise große Bedeutung beimesse, noch in einer sehr frühen Phase.

Obwohl es sich bei IGP Advantag im Kerngeschäft um ein etabliertes Unternehmen mit sehr soliden Werten bezüglich der Wachstumshistorie, der Profitabilität, der Kontinuität im Management und der Bilanzsituation handele, sehen die Analysten deswegen aktuell noch ein spekulatives Momentum, weswegen man zum Start der Coverage mit dem Urteil „Speculative Buy“ beginne. Das Kursziel lautet 2,80 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.12.20, 8:55 Uhr)

