IGP Advantag: Analysten sehen Verdopplungspotenzial

Mit ihrer Positionierung in nachfragestarken Marktsegmenten sei die IGP Advantag AG laut SMC-Research in der Vergangenheit kräftig gewachsen und für die Zukunft aussichtsreich aufgestellt. Auf dieser Basis traut der SMC-Analyst Adam Jakubowski der IGP-Aktie ein hohes Potenzial zu und bestätigt das positive Urteil.

Nach Darstellung von SMC-Research verfüge IGP Advantag als einer der führenden Anbieter von baunahen Dienstleistungen über eine seit vielen Jahren etablierte Marktposition, die durch eine Vielzahl von erfolgreich abgeschlossenen, renommeestarken Referenzprojekten untermauert werde. Auch finanziell sei das Unternehmen in der Vergangenheit erfolgreich gewesen, sei kräftig gewachsen und habe im Kerngeschäft zweistellige EBIT-Margen erwirtschaftet.

Besondere Stärken habe IGP beim Geschäft mit der Errichtung von Gesundheits- und Bildungsimmobilien sowie beim Thema Green Building, das im laufenden Jahr durch eine Akquisition und eine Minderheitsbeteiligung weiter ausgebaut worden sei. Mit dieser Positionierung in nachfragestarken Marktsegmenten, mit dem zunehmenden Engagement in früheren Projektphasen sowie mit dem im Oktober vollzogenen Einstieg in die Entwicklung eigener Immobilienprojekte verfüge das Unternehmen über gute Chancen, die positiven Umsatz- und Ergebnistrends auch in Zukunft fortzusetzen. Weitere Potenziale versprechen laut SMC-Research das Geschäft mit der eigenen BIM-Software sowie der Handel mit CO2-Emissionszertifikaten, der im Zuge der verschärften Klimaschutzmaßnahmen inzwischen aus seinem Nischendasein herausgewachsen sei und aktuell massive Umsatzzuwächse verzeichne.

Aufgrund dieser vielversprechenden Perspektiven haben die Analysten für die Wertermittlung ein linearisiertes Wachstumsszenario mit steigenden Erlösen und Margen unterstellt. Der hieraus resultierende faire Wert von 3,90 Euro signalisiere gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ein Verdopplungspotenzial. Da die Analysten zudem auch das Gesamtbild, das von einer etablierten Marktposition, einem überzeugenden Track-Record, einer ausgeprägten Kontinuität im Management und einer soliden Bilanzsituation gekennzeichnet sei, stimmig finden, bestätigen sie das bisherige Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.11.2021 um 10:10 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 30.11.2021 um 6:40 Uhr fertiggestellt und am 30.11.2021 um 10:00 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-30-SMC-Studie-IGP-Advantag_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.