Homes and Holiday: IPO als Wachstumsbeschleuniger

Im Rahmen ihrer IPO-Studie haben die Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC für den Vermittler von Ferienimmobilien, die Homes & Holiday AG, einen fairen Wert von 60,89 Mio. Euro bzw. 4,83 Euro je Aktie auf Post Money-Basis ermittelt. Basis dieser Schätzung ist nach Angaben von GBC die Erwartung, dass die neuen Mittel eine spürbare Wachstumsbeschleunigung ermöglichen sollen.

Nach Darstellung der Analysten handele es sich bei Homes & Holiday um einen Spezialisten für Dienstleistungen rund um hochwertige Ferienimmobilien. Unter seinen drei Marken verbinde das Unternehmen das Maklergeschäft mit der Ferienvermietung und dem Property Management mit Fokussierung auf Deutschland und Spanien. In Kombination mit dem weiterhin günstigen Zinsniveau operiere der Ferienimmobilienspezialist damit in einem sehr attraktiven Marktumfeld. Die Homes & Holiday AG habe 2017 auf Gruppenebene ein Verkaufsvolumen von 138,8 Mio. Euro generiert. Um zukünftig noch stärker zu wachsen, strebe die Gesellschaft im Juni/Juli 2018 den Gang an die Börse an.

Hervorzuheben sei, dass das Management in der Vergangenheit das Geschäftsmodell der Gesellschaft kontinuierlich in Richtung „Full-Service Anbieter“ für Ferienimmobilien weiterentwickelt habe, womit sich das Unternehmen nach Meinung der Analysten einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil verschafft habe. Demnach sei die Gesellschaft aktuell der einzige deutsche Franchise-Systemanbieter, der solch ein umfassendes Dienstleistungsangebot rund um Ferienimmobilien anbiete.

Für das laufende Geschäftsjahr 2018 rechnet das Analystenteam mit einer weiteren deutlichen Steigerung des Verkaufsvolumens der Homes & Holiday AG und begründet dies mit dem weiteren Ausbau des Partnernetzwerks und mit Synergien zwischen den Geschäftsbereichen. Für die Folgejahre erwarten die Analysten eine weitere Beschleunigung des dynamischen Umsatzwachstums und eine überproportionale Ergebnisentwicklung. Dazu beitragen sollte insbesondere eine geplante Übernahme, die mit den Mitteln aus dem Börsengang finanziert werden solle.

Auf Basis ihrer Schätzungen für die Unternehmensentwicklung ermitteln die GBC-Analysten im Rahmen ihres Bewertungsmodells einen fairen Wert (Post Money) von 4,83 Euro je Homes & Holiday-Aktie.

