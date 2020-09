Hawesko: Umsatz und Ergebnis steigt

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) aufgrund eines starken Retail und E-Commerce-Geschäfts die durch Corona bedingten Rückgänge im B2B-Segment deutlich überkompensiert. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im Rahmen der am 20. August 2020 abgehaltenen virtuellen Hauptversammlung von einer Fortsetzung des Umsatztrends im dritten Quartal berichtet. Daraus folgere der Analyst, dass der fast 50-prozentige Ergebnisvorsprung zum Halbjahr im dritten Quartal weiter ausgebaut worden sei. Der operative Hebeleffekt in den Segmenten Retail und E-Commerce dürfe die dortigen Umsatzzuwächse in überproportionale Ergebnissteigerungen münden lassen. Zudem sei das Segment B2B im aktuellen dritten Quartal nicht mehr wie im Vorjahr den Sonderbelastungen aus dem Lagerumzug unterworfen. Das bisherige Geschäft in der ersten Jahreshälfte habe die Erwartungen von GSC sogar übertroffen. Die Dividendenzahlung mit der Sonderausschüttung von 0,45 Euro je Aktie sei eine weitere positive Überraschung gewesen. In der Folge bekräftigt der Analyst sein Kursziel von 48,00 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.

