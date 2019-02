Hawesko: Solide Dividendenrendite

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) den Umsatz um rund 3,5 Prozent auf 525 Mio. Euro gesteigert. Dieser Zuwachs beinhalte auch den anteiligen Erlösbeitrag der 2018 akquirierten Tochter WEIN & CO in Österreich. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Votum für die Hawesko-Aktie.

Nach Analystenaussage habe neben dem heißen und lang anhaltenden Sommer auch der Einmalaufwand aus der Übernahme von WEIN & CO das Ergebnis belastet. Selbst wenn WEIN & CO derzeit kaum Ergebnisse beisteuere, halte GSC die Übernahme für einen richtigen Schritt, um sich auf dem österreichischen Markt entsprechend zu positionieren. Mittelfristig solle bei dem österreichischen Tochterunternehmen eine EBIT-Marge von 5 Prozent erwirtschaftet werden. Positiv bewerte der Analyst zudem die kleinen Akquisitionen. Nach Anlaufverlusten werde es dem Unternehmen auf mittlere Sicht auch dort gelingen, attraktive Margen zu erwirtschaften.

Auf Basis eines für 2019 geschätzten Ergebnisses je Aktie von 2,19 Euro stelle sich das derzeitige KGV auf 17,8, womit es sich exakt auf dem Niveau des entsprechenden KGVs der Peer-Group Getränke/Tabak von GBC bewege. Hawesko biete dem Anleger eine sehr solide Dividendenrendite von 3,3 Prozent. Damit gehöre der Weinspezialist zu den verlässlichen Dividendenzahlern auf dem deutschen Kurszettel. Die Übernahme in Österreich werde zwar vorübergehend die Margen belasten, mittelfristig sei der Analyst aber weiter zuversichtlich für Hawesko gestimmt. Demnach belässt er trotz der derzeitigen Ergebnisdelle sein Kursziel bei 55 Euro und bekräftigt damit die Empfehlung „Kaufen“.

