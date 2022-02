Hawesko: Rekordwerte 2021

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) neue Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis erzielt und dabei von einer starken Entwicklung des Segments E-Commerce profitiert. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, erneuert aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage stimme die hohe Neukundengewinnung zuversichtlich für die Zukunft. Denn damit verfüge Hawesko über eine deutlich verbreiterte Kundenbasis. In die Karten spiele dem Premiumweinhändler die bereits vor Jahren initiierte Digitalisierungsoffensive. Daraus erwarte GSC in den kommenden Jahren weiteres Wachstumspotenzial. Die starke Entwicklung im Geschäftsjahr 2021 bedeute allerdings auch eine hohe Ausgangsbasis. Vor allem im ersten Quartal 2022 gehe der Analyst angesichts des veränderten Umfelds von einer etwas schwächeren Entwicklung aus. Nichtsdestotrotz sei er für die zukünftige Entwicklung der Hawesko Holding AG nach wie vor zuversichtlich gestimmt. In der Folge senkt der Analyst sein Kursziel auf 63,00 Euro (zuvor: 66,00 Euro), bestätigt aber das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.02.2022, 10:15 Uhr)



