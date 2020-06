Hawesko: Gute Finanzausstattung

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research ist die Hawesko Holding AG trotz der Corona-Pandemie gut in das erste Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) gestartet und hat in den Bereichen Retail und E-Commerce sogar von der Krise profitiert, während die Umsätze im B2B-Segment weggebrochen sind. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Votum.

Nach Aussage des Analysten sei Hawesko finanziell solide aufgestellt. Dennoch habe sich das Unternehmen ein zusätzliches Finanzpolster zugelegt. Die zuvor bestehende Kreditlinie sei von 65 auf 85 Mio. Euro ausgeweitet worden. Angesichts der guten Finanzausstattung habe die Gesellschaft die geplante Dividendenausschüttung von 1,30 Euro je Aktie bestätigt. Damit biete der Anteilsschein laut GSC eine Dividendenrendite von 4,2 Prozent. Trotz der derzeit bestehenden Unsicherheiten sei der Analyst für die zukünftige Entwicklung von Hawesko zuversichtlich gestimmt. Angesichts der Fortschritte bei der Digital-Commerce-Plattform ergebe sich hier Wachstumspotenzial. Im laufenden Jahr sehe GSC Corona-bedingt eine leichte Umsatz- und Ergebnisdelle, erwarte danach aber wieder Zuwächse bei Umsatz und Profitabilität. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 45,00 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.

