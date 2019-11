Hawesko: Effizienzsteigerung ab 2020

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) ein deutlich unter dem Vorjahreszeitraum liegendes EBIT verbucht, den Umsatz überwiegend wegen des Zukaufs in Österreich aber spürbar gesteigert. Der Analyst senkt in der Folge sein Kursziel, behält das positive Votum aber unverändert bei.

Nach Analystenaussage bringe die Übernahme von Wein & Co. neben einem Umsatzanstieg im Neunmonatszeitraum aber auch noch Restrukturierungsaufwendungen mit sich. Im Gesamtjahr 2019 dürfe bei Wein & Co. durch Kostensenkungen aber zumindest ein positives EBITDA erwirtschaftet werden. Probleme habe im bisherigen Jahresverlauf der Umzug des Großhandelslagers im B2B-Bereich nach Worms bereitet. Daraus resultiere nach den ersten drei Quartalen eine deutliche Belastung. Dagegen rechne das Management im vierten Quartal mit positiven Effekten. Unverändert positiv bewerte der Analyst die kleineren Akquisitionen, auch wenn dort zunächst noch Verlust entstehe. Das Wachstum von WirWinzer bestätige, dass sich Hawesko hier auf dem richtigen Weg befinde.

Das Ergebnis liege derzeit aber deutlich hinter dem Vorjahresniveau. Allerdings erwarte auch GSC im vierten Quartal positive Effekte, so dass die Erfüllung der Prognose weiterhin möglich sei. Jedoch sehe der Analyst die Ergebnisse mittlerweile am unteren Ende der Bandbreite. Im kommenden Jahr rechne er nach der Integration von Wein & Co. mit deutlichen Fortschritten bei der Profitabilität. Auf mittlere Sicht gehe er von einer EBIT-Marge aus, die sich in Richtung 7 Prozent bewege. Zudem biete Hawesko auf dem aktuellen Kursniveau eine Dividendenrendite von knapp 4 Prozent. In der Folge reduziert der Analyst sein Kursziel auf 48,00 Euro (zuvor: 52,00 Euro), belässt das Rating aber unverändert bei „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.11.2019, 13:20 Uhr)

