Hawesko: Attraktive Dividendenrendite

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG nach dem starken Vorjahreswert im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) den erwarteten Umsatzrückgang um rund 6 Prozent auf 149,5 Mio. Euro verbucht. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen noch einmal ausdrücklich die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Demnach werde ein Umsatzrückgang von 1 bis 6 Prozent erwartet. Die EBIT-Marge solle zwischen 6 und 7 Prozent liegen. Das derzeitige Umfeld bringe zwar viele Unsicherheiten mit sich, der Vorstand sehe aber vor allem im internationalen Geschäft noch deutliche Wachstumschancen. Mit der hervorragenden Aufstellung im Bereich Digitalisierung sei Hawesko für etwaige Wachstumsschritte gut gerüstet. Die aktuell signifikant verbreiterte Kundenbasis biete eine solide Grundlage für die weitere Geschäftsentwicklung. Nach Meinung des Analysten sei das Unternehmen auf einem guten Weg, die gesteckten Ziele für das Geschäftsjahr 2022 zu erreichen. Bei den Zahlen zum Auftaktquartal müsse beachtet werden, dass sich das Ostergeschäft in diesem Jahr weitgehend in das zweite Quartal verschoben habe. Auf Basis des Dividendenvorschlags biete der Hawesko-Anteilsschein auf dem aktuellen Kursniveau eine sehr attraktive Ausschüttungsrendite von 4,9 Prozent. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel von 57,00 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.05.2022, 13:05 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 12.05.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/24141.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.