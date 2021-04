Hauck & Aufhäuser startet Süss Microtec mit 'Buy' - Ziel 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Süss MicroTec":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Süss Microtec mit "Buy" und einem Kursziel von 38 Euro in die Bewertung aufgenommen.Dem Halbleiterausrüster scheine es nun endlich zu gelingen, seine hervorragende Marktpositionierung in entsprechend starke Kennziffern umzusetzen, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die positiven Nachrichten zu dem Unternehmen dürften anhalten./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 07:58 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2021 / 08:10 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.