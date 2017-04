Hauck & Aufhäuser startet Hella mit 'Buy' - Ziel 57 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Hella KGaA Hueck & Co.":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Hella mit "Buy" und einem Kursziel von 57 Euro in die Bewertung aufgenommen.Der Autozulieferer lege den Fokus auf Megatrends wie Energieffizienz oder Sicherheit, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie vom Dienstag. Dabei sei das schöpferische Potenzial von Hella entscheidend für den Erfolg des Unternehmens in diesen Märkten. Es scheine, als könne Hella besser abschneiden als die Branche. Die Aktie sei attraktiv bewertet./tih/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.