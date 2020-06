Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für United Internet - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "United Internet":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für United Internet nach einer digitalen Investorenveranstaltung mit dem Finanzvorstand von 48 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Simon Bentlage sieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie in seiner Einschätzung bestätigt, dass der Konzern langfristig ein Gewinner der Covid-19-Krise sein dürfte. Die Pandemie beschleunige die Digitalisierung. Dies komme United Internet zugute. Seine neuen Schätzungen reflektierten in erster Linie regulatorische Belastungen und verspätete Preis-Überprüfungen im Segment Consumer Access. Trotz der jüngsten Kursrally sei die Bewertung noch recht attraktiv./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2020 / 08:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2020 / 08:17 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.