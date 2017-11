Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Tele Columbus - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Tele Columbus nach Zahlen für das dritte Quartal von 12,20 auf 12,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Analyst Robin Brass reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine kurzfristigen Schätzungen für Umsatz und operaties Ergebnis (Ebitda) des Kabelnetzbetreibers leicht. Gründe seien Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte sowie die Umfirmierung in Pyur. Unter diesem Namen bietet Tele Columbus künftig TV-Kabel- und Glasfaseranschlüsse an. Mittelfristig sollte das Unternehmen die Profitabilität wieder verbessern, prognostiziert der Experte. Das dritte Jahresviertel bezeichnete er als solide./ajx/bek Datum der Analyse: 22.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.