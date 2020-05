Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Puma auf 71 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 74 auf 71 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das erste Quartal sei mit ersten Auswirkungen durch die Corona-Krise gemischt verlaufen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Erlöswachstum sei stark gewesen und stelle die Konkurrenz weiter in den Schatten. Der längere Lockdown in Europa und den USA führe zwar zu niedrigeren Umsatzerwartungen, mittelfristig sehe er in Puma aber einen Gewinner der Virussituation./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 09:09 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 09:14 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.