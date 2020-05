Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Hugo Boss auf 41 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

Finanztrends Video zu Hugo Boss



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Hugo Boss nach Zahlen von 45 auf 41 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Die Geschäfte seien zum Jahresauftakt wegen der behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus schwach gelaufen, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal sollte in dem Zusammenhang der Tiefpunkt erreicht werden. Der Experte kürzte seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) im laufenden Jahr drastisch um gut 84 Prozent./kro/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 09:28 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / 09:31 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.