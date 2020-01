Hauck & Aufhäuser senkt Puma SE auf 'Hold' - Ziel 79 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Puma SE vor Zahlen zum vierten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 79 Euro belassen.Der Sportartikelhersteller dürfte exzellent abgeschnitten und damit einmal mehr eine starke Markendynamik demonstriert haben, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings könnte der Ausblick auf 2020 Enttäuschungspotenzial bergen, da die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in China die Stimmung der Verbraucher in dem asiatischen Land trüben könnte. Alles in allem aber seien die strukturellen Wachstumstreiber weiter intakt./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 18:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 08:15 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.