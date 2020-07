Hauck & Aufhäuser senkt New Work auf 'Hold' - Ziel 305 Euro

Finanztrends Video zu New Work SE



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat New Work nach einem Analystenwechsel von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 210 auf 305 Euro angehoben.Bei dem für sein Karrierenetzwerk Xing bekannten Unternehmen seien die übergeordneten gesamtwirtschaftlichen Trends intakt, schrieb der nun zuständige Experte Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf kurze Sicht aber könnte es weiterhin eher enttäuschende Nachrichten geben. Bentlage verwies auf virusbedingte Einstellungsstopps der Unternehmen. Zudem habe sich der Wert bereits sehr stark entwickelt./la/mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2020 / 08:11 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 08:14 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.