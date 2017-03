Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Wirecard auf 65 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Wirecard nach der Übernahme eines Kundenportfolios in Asien von 64 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Zahlungsabwickler baue seine Präsenz in der Region damit deutlich aus, schrieb Analyst Lars Dannenberg in einer Studie vom Dienstag. Der Schritt zeige, dass Wirecard sich als globale, zentrale Anlaufstelle positionieren wolle. Der Experte passte seine Gewinnerwartungen an./mis/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.