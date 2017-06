Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für VTG AG auf 39 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für VTG nach einer Investorenveranstaltung in Zürich von 36 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Henning Breiter hob in einer Studie vom Mittwoch seine mittelfristigen Wachstumserwartungen an den Schienenlogistiker an. Die Nachrichtenlage dürfte positiv bleiben. Digitalisierung und Regulierung bescherten dem SDax-Konzern Marktanteilsgewinne./ag/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.