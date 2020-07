Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Takkt auf 13,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Takkt":

Finanztrends Video zu Takkt



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Takkt nach Zahlen von 13,00 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das zweite Quartal sei für den Büromöbel-Versender besser gewesen als befürchtet, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erhöhte leicht seine Schätzung für den operativen Gewinn in diesem Jahr wegen zuletzt erfolgreicher Kostensenkungen./tih Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 07:53 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 08:11 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.