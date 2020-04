Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Shop Apotheke auf 75 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Shop Apotheke von 60 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die führende Online-Apotheke in Europa dürfte von den Chancen durch Onlinerezepte besonders profitieren, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Montag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass sie ab 2022 Pflicht werden, wie von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geplant. Kurzfristig sorge die Corona-Krise für weiteren Auftrieb./ag/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 08:20 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / 08:20 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.