Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für S&T auf 18,50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für S&T wegen verbesserter Geschäftsaussichten von 13,60 auf 18,50 Euro angehoben.Die Einstufung bleibe auf "Buy", schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer Studie. Der Experte traut dem Unternehmen in den kommenden Jahren ein noch stärkeres Plus bei Umsatz und Gewinn zu als er es ohnehin schon getan hatte. So rechnet er bis 2019 mit einem durchschnittlichen Umsatzplus von 10 Prozent aus eigener Kraft. Das operative Ergebnis dürfte noch stärker steigen. Wunderlich erhöhte seine Schätzungen für den Umsatz im Jahr 2019 um drei Prozent auf 1,04 Milliarden Euro und für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 21 Prozent auf 59,5 Millionen Euro. Der Markt unterschätze das Potenzial von S&T./zb/he Datum der Analyse: 16.06.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.