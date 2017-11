Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für SAF-Holland auf 22 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "SAF Holland":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für SAF-Holland nach finalen Zahlen von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die zuvor veröffentlichten Eckdaten seien bestätigt worden, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie vom Donnerstag. Auftragseingänge aus den USA seien ein Indiz für eine nachhaltige Erholung am Markt für Nutzfahrzeuge. Er hob daraufhin seine Schätzungen für den US-Markt an und macht das Kursziel künftig an seinen Schätzungen für 2019 fest./tih/oca Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.