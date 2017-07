Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Norma Group auf 56 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die Norma Group nach einer Prognoseanhebung von 52 auf 56 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Er hebe wegen des besser als erwarteten Lkw-Geschäfts in den USA und wegen Zukäufen nun auch seine eigenen Schätzungen für den Autozulieferer an, schrieb Analyst Christian Glowa in einer Studie vom Freitag. Die Bewertung der Aktie sehe aber bereits fair aus./das/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.