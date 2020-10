Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für MTU auf 148 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 145 auf 148 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst Frederik Bitter begründete das neue Kursziel in einer am Freitag vorliegenden Studie zwar mit höheren Schätzungen zur Profitabilität aufgrund der Sparmaßnahmen. Für einen Einstieg in die Aktie des Triebwerksbauers aber sei es noch zu früh - trotz ihrer Unterbewertung. Der Experte befürchtet, dass der Aufwind im dritten Quartal nur ein kurzes Aufflackern gewesen sein könnte. Angesichts der neuen Corona-Restriktionen könnte sich die Erholung der Branche weiter verzögern./tav/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2020 / 07:40 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2020 / 08:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.