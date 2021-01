Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Leoni auf 9 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Leoni":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für die Aktien des Autozulieferer Leoni von 6 auf 9 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen.Trotz neuer Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie entwickelten sich die Fahrzeugverkäufe weiterhin überraschend gut, so dass er für dieses Jahr nun eine etwas ausgeprägtere Nachfrageerholung erwarte, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil könne er nur schwer beurteilen, wie nachhaltig das Ertragsprofil der Kabelsparte sei. Damit bleibe es erst einmal bei dem aktuellen Votum. Sein höhere Kursziel basiere auf der Annahmen, dass nunmehr weniger Kapital im Unternehmen gebunden sein dürfte./la/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2021 / 08:24 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2021 / 08:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.