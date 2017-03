Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Klöckner & Co auf 8 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Klöckner":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 7,60 auf 8,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen.Der Stahlhändler habe ein durchwachsenes Schlussquartal durchlebt, schrieb Analyst Nils-Peter Gehrmann in einer Studie vom Mittwoch. Während das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) leicht über den Erwartungen gelegen habe, hätten Ebit und Nettoergebnis negativ überrascht. Er hob seine operative Gewinnschätzung für 2017 leicht an, für 2018 jedoch kürzte er sie wegen höherer Abschreibungen./tav/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.